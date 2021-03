L’incontro a tema Covid tra le Regioni e Mario Draghi (Di lunedì 29 marzo 2021) Il premier Mario Draghi e i presidenti di Regione hanno partecipato a un vertice per analizzare la funzionalità delle misure esistenti contro il Covid. Covid, vertice tra il premier Mario Draghi e i presidenti di Regione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Il premiere i presidenti di Regione hanno partecipato a un vertice per analizzare la funzionalità delle misure esistenti contro il, vertice tra il premiere i presidenti di Regione su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Incontro con #Regioni. Draghi: Lo Stato farà di tutto per rispondere alle vostre esigenze, anche con riferimento al… - LeonebonCettina : RT @Palazzo_Chigi: Incontro con #Regioni. Draghi: Lo Stato farà di tutto per rispondere alle vostre esigenze, anche con riferimento al tema… - MaeyCat : RT @Palazzo_Chigi: Incontro con #Regioni. Draghi: Lo Stato farà di tutto per rispondere alle vostre esigenze, anche con riferimento al tema… - AntonellaGrim : RT @Palazzo_Chigi: Incontro con #Regioni. Draghi: Lo Stato farà di tutto per rispondere alle vostre esigenze, anche con riferimento al tema… - Agricolturabio1 : RT @Palazzo_Chigi: Incontro con #Regioni. Draghi: Lo Stato farà di tutto per rispondere alle vostre esigenze, anche con riferimento al tema… -