Letta punzecchia | Salvini non gradisce

(Di lunedì 29 marzo 2021) Enricotende la mano a Matteo, ma per stuzzicarlo. Si rallegra di far parte della stessa maggioranza al lavoro per il successo del governo Draghi “il più europeista che ci sia mai stato”. Si dice contento dell’”evoluzione” di Lega e prima M5S: “Non sindaco la rapidità del cambiamento, prendo il positivo, anche se il nostro approccio è diverso: di europeismo coerente”. Auspica un “avvicinamento” del Carroccio al Ppe: “Non entro nel merito della conversione a U, ma sarebbe una bella notizia per l’Italia”. Il Capitano si incupisce, si divincola dall’abito che il leader Dem vuole cucirgli addosso: “No al derby europeisti-sovranisti, vanno di pari passo coniugati dal pragmatismo alla Draghi. Nessuno è legittimato a dare patenti di democrazia, se ci togliamo le etichette costruiremo qualcosa”.però lo insidia anche su ...

Anche in quest'ottica vanno perciò interpretate le continue punzecchiature di Enrico Letta a Matteo Salvini ... L'asimmetria è però nel fatto che, mentre Salvini si intesta le decisioni del governo ... In tv plaude ai ministeri ottenuti dal Carroccio, ma punzecchia: 'Lamorgese e Speranza? Cambiano ... Dietro, neanche in penombra, si staglia il profilo di Gianni Letta.