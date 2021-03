LCS 2021 Mid-Season Showdown, 100 Thieves batte ancora Dignitas (Di lunedì 29 marzo 2021) 100 Thieves sta diventando davvero la “bestia nera” di Dignitas. Dopo i ko rifilati in entrambi gli incontri della Spring Split di League of Legends è arrivato un netto 3-0 nel primo round del girone inferiore del Mid-Season Showdown 2021. Dignitas e 100 Thieves sono arrivati a questo punto del torneo tramite percorsi diversi. Il team 100 Thieves si è ritrovato relegato nella fascia bassa dopo la brutta sconfitta per 3-0 rimediata la scorsa settimana per mano di Cloud9. Al contrario, Dignitas è stata automaticamente inserita nella metà inferiore del Mid-Season Showdown dopo essere arrivata quinta nello Spring Split. A clean 3??-0?? for @100Thieves just as @Yassuo predicted! #LCS They ... Leggi su esports247 (Di lunedì 29 marzo 2021) 100sta diventando davvero la “bestia nera” di. Dopo i ko rifilati in entrambi gli incontri della Spring Split di League of Legends è arrivato un netto 3-0 nel primo round del girone inferiore del Mid-e 100sono arrivati a questo punto del torneo tramite percorsi diversi. Il team 100si è ritrovato relegato nella fascia bassa dopo la brutta sconfitta per 3-0 rimediata la scorsa settimana per mano di Cloud9. Al contrario,è stata automaticamente inserita nella metà inferiore del Mid-dopo essere arrivata quinta nello Spring Split. A clean 3??-0?? for @100just as @Yassuo predicted! #LCS They ...

Advertising

andrezk1ng : Sapete che Niles è il Toplaner che ha accumulato meno Kills ed è secondo solo Flaresz per numero di Deaths in una s… - esports247_it : LCS Spring Split 2021, la rabbia di Perkz: 'Giochiamo con una Patch obsoleta, non ha senso' -