Israele e Regno Unito vaccinano tutti? Sì, grazie all’Ue (che ora è ferma al palo) (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – Israele e Regno Unito si stanno lasciando la pandemia alle spalle, mentre gli Stati membri dell’Ue sono ancora fermi al palo. E’ un ricorrente mantra delle ultimi settimane, ma al contempo un dato di fatto. Parliamo infatti di due nazioni che hanno già vaccinato buona parte della popolazione e per questo possono brindare – salvo clamorose e improbabili ricadute – alla sconfitta del Covid in vista dell’estate. Com’è possibile che l’Unione europea sia così in ritardo rispetto a Israele e Regno Unito? Le analisi al riguardo, talvolta bislacche, si sprecano. Israele e Regno Unito battono il Covid grazie all’Ue Nel primo caso alcuni fanno notare semplicemente che Tel Aviv ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar –si stanno lasciando la pandemia alle spalle, mentre gli Stati membri dell’Ue sono ancora fermi al. E’ un ricorrente mantra delle ultimi settimane, ma al contempo un dato di fatto. Parliamo infatti di due nazioni che hanno già vaccinato buona parte della popolazione e per questo possono brindare – salvo clamorose e improbabili ricadute – alla sconfitta del Covid in vista dell’estate. Com’è possibile che l’Unione europea sia così in ritardo rispetto a? Le analisi al riguardo, talvolta bislacche, si sprecano.battono il CovidNel primo caso alcuni fanno notare semplicemente che Tel Aviv ha ...

Advertising

IlPrimatoN : Israele e Regno Unito sono più avanti dei Paesi Ue nella campagna vaccinale. Grazie ai Paesi Ue - DalpianoFabiola : 'I grandi numeri che ci arrivano dal Regno Unito e da Israele ci dicono che chi è vaccinato non è contagioso.' Dott… - italy983 : @gustinicchi @elena_elnmrl15 I vaccini funzionano (basta vedere Israele e Regno Unito, quest'ultimo 16/17 morti con… - davydunz : non vedo mai critiche forti verso questo regno del Terrore, mentre è certamente piu' facile sparare su Israele - barbero_1979 : RT @AldoRivalta: @CarloStagnaro @RobertoBurioni Negli Stati Uniti, Regno Unito e Israele è prevista la quarantena per i vaccinati ? -