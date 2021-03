Il decreto “chiusure” del governo Draghi | congelate zone gialle

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilsi prepara a una nuova stretta. Il” scandisce le nuove regole di aprile Probabilmente pronto il 31 marzo, il” da vita a un nuovo mese di limitazioni. Congelata la zona gialla, conrosse e arancioni rafforzate per tutta Italia. Sì alle scuole aperte anche in zona rossa, almeno fino alla prima media, mentre fino alla terza media per le città in zona arancione. La novità delchiusura è la possibilità di modifica in corso d’opera, cioè qualora ci fosse un calo sostanziale della curva epidemiologica.” Il, che entrerà in vigore a partire dal 7 aprile, si baserà su pochi e semplici punti, focalizzati sulle ...

... tale "verifica" non dispiace affatto ai membri di Governo del Centrodestra che invitano a non dare per scontato che il nuovopongacome quelle attuali fino al prossimo 30 aprile. ......Entrate per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal Governo col 'Sostegni' . Una misura accolta con evidente delusione dalle diverse categorie messe in ginocchio dalle...(ANSA) - BARI, 29 MAR - Per "fare fronte comune e affrontare al meglio questa situazione così drammatica" dovuta alla pandemia e alle relative ...Un folto gruppo di ristoratori e autonomi (Partite Iva), in tutto 54 persone, è stato bloccato dalla polizia stradale sull'autostrada A1 e fatto uscire al casello di Arezzo. Il gruppo, diretto a Roma ...