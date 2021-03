Giuseppe La Corte eletto presidente della Commissione “Affari Istituzionali” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il consigliere comunale Giuseppe La Corte è stato eletto presidente della Prima Commissione consiliare. L’elezione è avvenuta questa mattina. Giuseppe La Corte (Lega) guiderà da oggi la Commissione Affari Istituzionali. La Corte nei giorni scorsi ha presentato due ordini del giorno in materia d’istituzione di una Consulta giovanile e della consulta sportiva. “Ringrazio i componenti della Commissione che mi hanno dato fiducia e spero di portare in approvazione più regolamenti possibili per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa”. Queste le parole del consigliere. L'articolo proviene da ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 29 marzo 2021) Il consigliere comunaleLaè statoPrimaconsiliare. L’elezione è avvenuta questa mattina.La(Lega) guiderà da oggi la. Lanei giorni scorsi ha presentato due ordini del giorno in materia d’istituzione di una Consulta giovanile econsulta sportiva. “Ringrazio i componentiche mi hanno dato fiducia e spero di portare in approvazione più regolamenti possibili per migliorare il funzionamentomacchina amministrativa”. Queste le parole del consigliere. L'articolo proviene da ...

Advertising

Stalingrad1994 : @StalinZio @info_zampa @botafogo_p @svirgola2 @mazzettam @robertdolci @PMO_W @MelgerTina @Ric746 @umanesimo… - CentroStudi_EL : ? Relazione di fine mandato e differimento della data delle Elezioni amministrative 2021 e del termine per la sotto… - bundolo48 : RT @TgrRai: Mandanti politici dietro le stragi di #mafia degli anni '90, lo ipotizzano i giudici della corte d’Assise di #ReggioCalabria ne… - stati_generali : L’8 marzo scorso è stata depositata in Cancelleria la sentenza della Corte Suprema di Cassazione che, di fatto, con… - IlMagodiIos : @La_manina__ Chi avrebbe dovuto fare un piano vaccinale, avendo a disposizione molti mesi per pensarci? Ci puoi arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Corte "Ilardo era diventato scomodo: i Madonia volevano 'posarlo'" ...Corte - dei Santapaola al progetto omicidiario". "Ilardo 'doveva' essere eliminato in quanto confidente delle forze dell'ordine" scrivono ancora i giudici " con mandato proveniente da Giuseppe ...

Ihor Ivanovy Bjelanov, il vessillo di Lobanovski Ha giocato in Germania alla corte del Borussia M'gladbach ma nel suo destino ci sarebbe dovuto ... Una curiosita', l'ex calciatore e' stato amante dell'opera con una devozione per Giuseppe Verdi. Se la ...

raccontare Buzzati sette piani podcast Piccola Compagnia Impertinente Foggia Città Aperta Borgo Virgilio dà l'addio all’alpino Camurali: da muratore volontario diede una casa ai disabili MANTOVA. L’impegno in prima persona, l’altruismo, la volontà di aiutare i più deboli. Tutte doti che hanno contraddistinto la vita di Pierino Camurali, di Pietole, scomparso a 85 anni. Una vita da mur ...

Mafia Viterbese, processo d'appello. Le parti civili: "Vittime poco tutelate" Lunedì 22 marzo è entrata nel vivo la seconda fase del processo Mafia viterbese in corte d’appello a Roma. Sono ricorsi ...

...- dei Santapaola al progetto omicidiario". "Ilardo 'doveva' essere eliminato in quanto confidente delle forze dell'ordine" scrivono ancora i giudici " con mandato proveniente da...Ha giocato in Germania alladel Borussia M'gladbach ma nel suo destino ci sarebbe dovuto ... Una curiosita', l'ex calciatore e' stato amante dell'opera con una devozione perVerdi. Se la ...MANTOVA. L’impegno in prima persona, l’altruismo, la volontà di aiutare i più deboli. Tutte doti che hanno contraddistinto la vita di Pierino Camurali, di Pietole, scomparso a 85 anni. Una vita da mur ...Lunedì 22 marzo è entrata nel vivo la seconda fase del processo Mafia viterbese in corte d’appello a Roma. Sono ricorsi ...