Fortnite festeggia la Pasqua 2021 con nuovi contenuti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Come ogni anno, Epic Games si prepara a celebrare lain, con nuove Skin, incarichi ed altro ancora. A partire dal 1° Aprilecompletando l’incarico leggendario di Webster otterrete gratuitamente il piccone Qua qua tattici, vi basterà semplicemente raccogliere le uova disull’isola.a temale Il 2 Aprile si terrà invece la Coppa Follie di primavera, la quale vi permetterà di ottenere la nuova Skin di Webster e il dorso decorativo Mecha Penne. La Coppa si gioca in co-operativa per un totale di 10 partite fino ad un massimo di 3 ore. Per partecipare nella coppa Follie di primavera, i giocatori devono avere un livello account pari o superiore a 30 e avere la 2FA attivata. Torna in gioco ...

...6 del Capitolo 2 diha portato con sé anche un'altra variante del costume di Lara Croft ? Non ti hanno mentito: ti spiego subito come ottenerlo! Devi infatti sapere che nel 2021 si...l'inizio della Stagione 6 proprio oggi , e lo fa anche con un annuncio speciale (dopo quello di Neymar ), ovvero l'arrivo di un paio di Joy - Con per Nintendo Switch personalizzati ...Come ogni anno, Epic Games si prepara a celebrare la Pasqua in Fortnite, con nuove Skin, incarichi ed altro ancora. A partire dal 1° Aprile 2021 completando ...Psyonyx chiude col botto la Stagione 2 di Rocket League organizzando un nuovo evento Llama Rama con tanti bonus per i fan del kolossal multiplayer ...