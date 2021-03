Egiziano sequestra e violenta per un anno ragazza barese | lei rimane incinta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Bari, 29 mar – Orrore a Bari dove unadi vent’anni è statata, stuprata per une messada undi 31, che la teneva reclusa nella propria abitazione. Ismail Mahmed – questo il nome dello straniero – regolare sul territorio nazionale, pregiudicato, è stato tratto in arresto con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Lo riporta Repubblica. L’fermato per una mascherina I poliziotti della squadra volante sono venuti a conoscenza dell’agghiacciante situazione per puro caso, nel corso di un controllo anti Covid in piazza Umberto. Gli agenti avevano fermato l’perché non indossava correttamente la mascherina. Dagli accertamenti è risultato essere persona ...