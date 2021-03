Draghi ottimista: “Entro luglio l’Europa sarà immune dal Covid” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Entro luglio tutta l’Europa avrà raggiunto l’immunità dal Covid. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante l’incontro con le regioni. Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione europea ha assicurato, ha detto Draghi, che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di luglio in tutta l’Europa. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Entro luglio tutta l’Europa avrà raggiunto l’immunità dal Covid. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante l’incontro con le regioni. Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione europea ha assicurato, ha detto Draghi, che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di luglio in tutta l’Europa.

