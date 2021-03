Crotone, Cosmi: «Gattuso, critiche ingiuste. Ounas? Nessuna colpa» (Di lunedì 29 marzo 2021) Serse Cosmi ha parlato in vista della sfida di campionato contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico del Crotone su Ounas e Gattuso Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Radio Crc. Le sue parole verso il Napoli. Ounas – «Da quando sono arrivato io a Crotone ha giocato il 50 percento delle partite, dimostrando di essere in grado di fare giocate importanti. Oltre al fatto che a Napoli c’era una concorrenza prestigiosa, posso dire che è stata anche colpa sua se finora non è riuscito a imporsi in azzurro». Gattuso – «E’ stato criticato ingiustamente, nessun allenatore al mondo può incidere suo risultati quando gli mancano tanti giocatori. Adesso ha recuperato quasi tutti gli elementi e sta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Serseha parlato in vista della sfida di campionato contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico delsuSerse, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Radio Crc. Le sue parole verso il Napoli.– «Da quando sono arrivato io aha giocato il 50 percento delle partite, dimostrando di essere in grado di fare giocate importanti. Oltre al fatto che a Napoli c’era una concorrenza prestigiosa, posso dire che è stata anchesua se finora non è riuscito a imporsi in azzurro».– «E’ stato criticato ingiustamente, nessun allenatore al mondo può incidere suo risultati quando gli mancano tanti giocatori. Adesso ha recuperato quasi tutti gli elementi e sta ...

