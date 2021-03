Covid, nel Lazio preoccupa il dato delle terapie intensive: toccato il picco di 370 ricoverati (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Lazio che si appresta da domani, anche se solo per quattro giorni, a tornare in zona arancione fa i conti con un importante aumento dei posti occupati in terapia intensiva. L’ultimo bollettino parla di 370 persone ricoverate in terapia intensiva e incrociando questo numero con i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ci accorgiamo che la Regione ha raggiunto la soglia del 39% di posti letto di terapia intensiva occupata da Pazienti Covid?19 rispetto alla rete Regionale. E il limite critico per questo dato è stato fissato al 30%. Lazio zona arancione? Dati peggiori rispetto all’ingresso in zona rossa del 15 marzo scorso Quelli appena visti sono numeri che fanno riflettere soprattutto perché peggiori a quelli che il Lazio aveva il 15 marzo scorso quando era entrata in fascia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilche si appresta da domani, anche se solo per quattro giorni, a tornare in zona arancione fa i conti con un importante aumento dei posti occupati in terapia intensiva. L’ultimo bollettino parla di 370 persone ricoverate in terapia intensiva e incrociando questo numero con i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ci accorgiamo che la Regione ha raggiunto la soglia del 39% di posti letto di terapia intensiva occupata da Pazienti?19 rispetto alla rete Regionale. E il limite critico per questoè stato fissato al 30%.zona arancione? Dati peggiori rispetto all’ingresso in zona rossa del 15 marzo scorso Quelli appena visti sono numeri che fanno riflettere soprattutto perché peggiori a quelli che ilaveva il 15 marzo scorso quando era entrata in fascia ...

