Beautiful | trama 29 marzo 2021 | la lite tra Liam e Hope

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Trameoggi 29con una nuova settimana ricca di elementi che ci porteranno per mano verso una fine, forse annunciata.deluso daDopo aver letto le anticipazionisettimanali, sappiamo bene che ci dobbiamo preoccupare per un evento imminente. Ma facciamo chiarezza, dove eravamo rimasti? Lafuoribonda tra Thomas etocca tasti molto importanti che riguardano. Se qualcuno è convinto che Forrester sia cambiato a seguito del suo fidanzamento consa bene che è tutta una macchinazione. Infatti è stato proprioa chiedere a Zoe di essere sua complice per fare in modo che Thomas dimostrasse quello che è realmente. Allo stesso ...