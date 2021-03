Astorre | Tor Bella Monaca va difesa da criminalità | non abbandoniamola

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Grazie ai Carabinieri della Stazione di Roma Tor, e’ stata smantellata un’altra organizzazione dedita allo spaccio nel quartiere romano”. Cosi’ in un comunicato il senatore Bruno, segretario Pd Lazio. “Tore’ un territorio che non bisogna abbandonare e che deve essere messo al riparo dalla criminalita’- sottolinea- riportandolo alla legalita’. L’operazione antidroga dei Carabinieri, che ha portato all’arresto di 5 persone, con l’attivita’ investigativa continua svolta sul territorio, guarda proprio in questa direzione: rendere ogni giorno piu’ sicura la nostra Capitale”, conclude.