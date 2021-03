Arzachena | raccolta alimentare alla scalinata della chiesa di Santa Lucia

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Visited 57 times, 57 visits today) Notizie Simili: Shopper personalizzate Made in Italy: il servizio… Piano Mancini, il Comitato dei quartieri contro il…del Farmaco, oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Arzachena raccolta

Straordinaria prova di generosità popolare. Adieri si è svolta unaalimentare organizzata da Caritas, Avis, Unitalsi e Gruppo Folk Santa Maria dipresso la scalinata della chiesa di Santa Lucia , dalle 11 ...... ora attende i partecipanti allaalimentare in programma per la giornata di domani. L'evento è promosso dalla Caritas, Avis, Unitalsi e il Gruppo Folk Santa Maria di. ...ARZACHENA. Per la prima volta la scalinata che domina Corso Garibaldi ospita una raccolta alimentare, seguendo gli esempi delle scalinate più blasonate di san Simplicio a Olbia e di Nostra Signora...Sui social è comparsa perfino la Carta De Logu, la raccolta di leggi promulgata da Eleonora di Arborea nel 1392: la iudikissa, cioè la reggente del Giudicato, disponeva nell'articolo 164 che chi fosse ...