Viali dopo il ko contro il Legnago: 'Siamo in difficoltà, dobbiamo stringere i denti' (Di domenica 28 marzo 2021) L'analisi di mister Viali dopo il ko interno contro il Legnago Salus, una sconfitta netta per 3 a 0 . 'Siamo partiti nel modo giusto, ma dopo una ventina di minuti la partita si è sporcata, noi ... Leggi su cesenatoday (Di domenica 28 marzo 2021) L'analisi di misteril ko internoilSalus, una sconfitta netta per 3 a 0 . 'partiti nel modo giusto, mauna ventina di minuti la partita si è sporcata, noi ...

Cesena - Legnago Salus 0 - 3: diretta live e risultato finale ... quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Padova in vetta alla ... Allenatore: Viali. LEGNAGO (4 - 3 - 1 - 2): Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; ...

Viali dopo Feralpisalò-Cesena: "È mancato solo il gol" Corriere Cesenate Cesena-Legnago, i commenti nel dopo partita Lo 0-3 casalingo incassato dal Legnago è indigesto al Cesena. Con ben 12 assenti, i bianconeri sono capitolati senza tenere testa agli uomini di Colella. Che qualcosa non andasse lo si è visto fin dal ...

