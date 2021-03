Tottenham, Mourinho e Kane meditano l’addio? (Di domenica 28 marzo 2021) L’eliminazione in Europa League ad opera della Dinamo Zagabria non ha fatto altro che accentuare i problemi intestini al Tottenham. La squadra guidata da Josè Mourinho sta progressivamente cadendo nel baratro, nonostante fino a poco tempo poteva vantarsi di avere una media da primatista in campionato. Ma le incomprensioni interne, la malagestione in alcune situazioni e qualche parola di troppo fuori dal campo stanno distruggendo dall’interno il club di Londra. Le problematiche sono dunque sia in campo che fuori dal campo. Sono infatti moltissime le voci che vedono il numero 9 e uomo simbolo della squadra Kane e il tecnico Mourinho fuori dal progetto Spurs il prossimo anno. Tottenham, Mourinho e Kane saluteranno gli Spurs? Il bomber è ancora il centro del progetto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) L’eliminazione in Europa League ad opera della Dinamo Zagabria non ha fatto altro che accentuare i problemi intestini al. La squadra guidata da Josèsta progressivamente cadendo nel baratro, nonostante fino a poco tempo poteva vantarsi di avere una media da primatista in campionato. Ma le incomprensioni interne, la malagestione in alcune situazioni e qualche parola di troppo fuori dal campo stanno distruggendo dall’interno il club di Londra. Le problematiche sono dunque sia in campo che fuori dal campo. Sono infatti moltissime le voci che vedono il numero 9 e uomo simbolo della squadrae il tecnicofuori dal progetto Spurs il prossimo anno.saluteranno gli Spurs? Il bomber è ancora il centro del progetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho Mourinho contro lo spogliatoio: è caccia alla talpa LONDRA (REGNO UNITO) - Jose Mourinho è pronto all'ennesima battaglia. Ma stavolta il nemico da combattere è da ricercare all'...giorni scorsi aveva pesanatemente criticato la squadra (il suo Tottenham è ...

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala e i 4 possibili scenari Il Tottenham resta leggermente più indietro, più che altro per capire cosa succederà anche lì: il futuro di Mourinho è incerto; Harry Kane aveva già espresso qualche mal di pancia all inizio della ...

Mourinho, durissimo sfogo: "Giocatori del Tottenham egoisti!" Corriere dello Sport.it Dall'Inghilterra: "Mourinho, parte la caccia alle spie" José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno sponsor degli Spurs dopo le tante critiche subite in seguito all'eliminazione dall'Europa League per ...

Mercato Juventus, addio Ronaldo? Il sostituto arriva dalla Premier League MERCATO JUVENTUS – La Juventus avrebbe deciso su chi puntare qualora Cristiano Ronaldo decidesse di lasciare alla fine della stagione. Ovviamente tutto dipende dalle reali intenzioni di CR7. Che uffic ...

