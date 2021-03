Sulle chiusure la musica non cambia Cosa mi aspetto da Draghi

Leggi su formiche

(Di domenica 28 marzo 2021) Ho investito troppa stima e fiducia in Marioe nel suo governo per iniziare a disinvestire dopo cinquanta giorni perché i rendimenti non sono quelli che mi aspettavo. Del resto, il bond SuperMario è quanto di meglio e di più sicuro si trova sul mercato e, certamente, le sue performance miglioreranno. In fondo, i problemi si sono rivelati più seri del previsto, vi sono state turbolenze all’interno delle forze politiche della maggioranza, per fortuna superate senza i rinvii a cui eravamo abituati col governo precedente. Il decreto Sostegni concentra un importante ammontare finanziario (32 miliardi) in alcuni snodi cruciali senza disperdere risorse – comunque preziose anche se rese disponibili attraverso uno scostamento di bilancio a debito – in mille rivoli per finanziare misure discutibili. Per rendersene conto è sufficiente osservare che nel decreto all’esame ...