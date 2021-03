Quali sono le caratteristiche del segno dell’Acquario?

Leggi su howtodofor

(Di domenica 28 marzo 2021) Le date dell'Acquario: dal 21 gennaio al 19 febbraio Elemento: Aria, indica la leggerezza dei protagonisti delche non vuol dire però superficialità. Simbolo: l'Acquario, a dimostrazione degli aspetti che caratterizzano il, è rappresentato dalle increspature dell'acqua. Pietra: Zaffirotà: Fissa Stagione: Inverno Pianeti dominanti: Saturno e Urano Ledell'Acquario L'Acquario è l'undicesimodello zodiaco e si tratta di uncontà eccelse. Spesso si tratta di una persona affidabile, abbastanza timida e riservata. Con gli altri ha sempre un buon approccio e non fatica a farsi amare dagli altri. Questoama spendere tempo da solo per ricaricarsi e trovare energie per affrontare la vita di tutti i ...