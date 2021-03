Pierpaolo Pretelli al vetriolo su Elisabetta Gregoraci: “Vorrei che la smettesse”, che succede? (Di domenica 28 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli, a settimane di distanza dal termine del Grande Fratello Vip, è tornato ancora una volta a parlare di Elisabetta Gregoraci. Tra la showgirl e il modello si era infatti creato un rapporto ‘speciale’ che però sembra essere andato in fumo da quando l’ex gieffina ha abbandonato la casa di Cinecittà. Eppure, proprio negli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 28 marzo 2021), a settimane di distanza dal termine del Grande Fratello Vip, è tornato ancora una volta a parlare di. Tra la showgirl e il modello si era infatti creato un rapporto ‘speciale’ che però sembra essere andato in fumo da quando l’ex gieffina ha abbandonato la casa di Cinecittà. Eppure, proprio negli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - pierpalovers : Anch’io vorrei svegliarmi la mattina e avere Pierpaolo Pretelli che beve il latte e canta “la nuova stella di Broad… - CHANV0IR : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Novella_2000 : Pierpaolo Pretelli non risparmia l’ennesima frecciatina ad Elisabetta Gregoraci e critica alcuni suoi like #prelemi… - Novella_2000 : Pierpaolo Pretelli ammette che la sua famiglia non è entusiasta della storia con Giulia: come l’ha presa la Salemi… -