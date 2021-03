Per la Domenica Delle Palme, Gianni Morandi fa un regalo alla community (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’incidente, Gianni Morandi è tornato sui social a raccontarsi e a rassicurare i fans che si sono stretti attorno al loro beniamino Sono state settimane di spavento e preoccupazione dopo aver appreso che Gianni Morandi, mentre era nel suo giardino intento a bruciare foglie secche ed erbacce, si è ustionato. I giorni successivi all’evento, non si è saputo molto del cantante, creando ansia rispetto alle sue condizioni. Fino a quando, direttamente sui suoi canali social, Gianni Morandi si è mostrato. Prima ha pubblicato una foto con gli operatori sanitari che lo stanno curando all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove è ricoverato. In seguito ha pubblicato un video di sé mentre cammina con le mani fasciate per intero così come le ginocchia e una foto in cui la moglie lo aiuta a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’incidente,è tornato sui social a raccontarsi e a rassicurare i fans che si sono stretti attorno al loro beniamino Sono state settimane di spavento e preoccupazione dopo aver appreso che, mentre era nel suo giardino intento a bruciare foglie secche ed erbacce, si è ustionato. I giorni successivi all’evento, non si è saputo molto del cantante, creando ansia rispetto alle sue condizioni. Fino a quando, direttamente sui suoi canali social,si è mostrato. Prima ha pubblicato una foto con gli operatori sanitari che lo stanno curando all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove è ricoverato. In seguito ha pubblicato un video di sé mentre cammina con le mani fasciate per intero così come le ginocchia e una foto in cui la moglie lo aiuta a ...

