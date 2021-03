Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ecco cosa si può fare e cosa è severamente vietato (Di domenica 28 marzo 2021) Anche quest'anno sarà una Pasqua decisamente diversa dal solito. Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile, infatti, tutta Italia sarà zona rossa. Quindi sia per la domenica di Pasqua che per il lunedì di Pasquetta bisognerà rispettare specifiche restrizioni, messe in campo dal governo per evitare una nuova ondata di contagi di coronavirus, anche se sono previste alcune deroghe. In altre parole, si va verso un lockdown di tre giorni che ha lo scopo di impedire pranzi Pasquali allargati, festeggiamenti e assembramenti: tuttavia, come accaduto anche a Natale, sarà concessa una visita al giorno ad amici e parenti. Le regole per le visite ad amici e parenti a Pasqua e Pasquetta Nei giorni di zona rossa, come prevedono le ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 marzo 2021) Anche quest'anno sarà unadecisamente diversa dal solito. Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile, infatti, tutta Italia sarà. Quindi sia per la domenica diche per il lunedì dibisognerà rispettare specifiche restrizioni, messe in campo dal governo per evitare una nuova ondata di contagi di coronavirus, anche se sono previste alcune deroghe. In altre parole, si va verso un lockdown di tre giorni che ha lo scopo di impedire pranzili allargati, festeggiamenti e assembramenti: tuttavia, come accaduto anche a Natale, sarà concessa una visita al giorno ad amici e parenti. Le regole per le visite ad amici e parenti aNei giorni di, come prevedono le ...

