Palestre e piscine chiuse sino al 30 aprile | l’annuncio di Draghi

(Di domenica 28 marzo 2021) Resterannofino al 30lee lein Italia.è arrivato dal Presidente del Consiglio Mario, il quale ha comunicato la proroga delle misure attualmente in vigore fino al 30. Chiusura prolungata anche per ristoranti, bar, teatri e cinema, mentre gli eventi sportivi in programma negli stadi continueranno a disputarsi a portefino al termine del mese di. Il nuovo Decreto ha invece risparmiato le scuole, che riapriranno a breve. SportFace.

Veri e propri crolli di fatturato in particolare per: ristorazione e pubblici esercizi (da 80,6 a 16, 1 milioni di euro, - 80%); servizi ricreativi (luoghi di spettacolo,, centri ...... ministro della Salute, ai microfoni de Il Mattino: Se non cambierà prima qualcosa, dopo il 30 aprile cosa succederà? Riapriranno bar e ristoranti, cinema e teatri,? Finiranno il ...C’è un hashtag sui social media che mette tutti d’accordo, indistintamente. E’ «figli di Scampia» che coinvolge Napoli, tutta. Un campetto in terra battuta, quello delle Vele, riqualificato col sosteg ...ROMA (28 marzo 2021) - L'Italia resta chiusa fino a maggio e da lunedì più di metà del Paese sarà in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle d'Aosta che si vanno ad aggiungere alle 7 regioni e alla ...