Palermo, ora o mai più: aprile da tour de force, sette le partite in programma in un mese (Di domenica 28 marzo 2021) "Palermo: ora o mai più".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali del Palermo. Sarà certamente un mese, quello di aprile, molto intenso per gli uomini di Giacomo Filippi. Un vero e proprio tour de force "da cui dipenderà la griglia di partenza dei play-off". I rosanero, alla luce delle due partite rinviate, dovranno recuperare le gare contro Monopoli e Foggia, oltre a disputare le cinque partite che mancano prima della fine della regular season. sette partite da giocare in un mese, sette finalissime.Nella giornata di giovedì si riunirà il direttivo della Lega Pro, con il termine del campionato che slitterà di ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) ": ora o mai più".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali del. Sarà certamente un, quello di, molto intenso per gli uomini di Giacomo Filippi. Un vero e propriode"da cui dipenderà la griglia di partenza dei play-off". I rosanero, alla luce delle duerinviate, dovranno recuperare le gare contro Monopoli e Foggia, oltre a disputare le cinqueche mancano prima della fine della regular season.da giocare in unfinalissime.Nella giornata di giovedì si riunirà il direttivo della Lega Pro, con il termine del campionato che slitterà di ...

