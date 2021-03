MotoGP | Valentino Rossi | “Problemi con la gomma | succede se forzo Vinales un riferimento per il futuro”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021)non è riuscito ad andare oltre il 12mo posto nel GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Losail. Il Dottore è scattato dalla quarta piazzola dopo delle ottime qualifiche, ma progressivamente è scivolato indietro in sella alla sua Yamaha Petronas e ha concluso nelle retrovie. Risultato davvero amaro per il nove volte Campione del Mondo, che sperava di esordire decisamente meglio con il team satellite di Iwata. Il centauro di Tavullia ha dovuto fare i conti con alcunitecnici, tanto che al termine della gara ha dichiarato ai suoi tecnici di aver sentito forti vibrazioni al posteriore già da inizio gara, come ha riportato Sky. Il numero 46 ha spiegato meglio la situazione in alcune dichiarazioni rilasciate al termine della prova in Medio Oriente: “Dopo ...