Molteni (Lega): 'Basta attacchi alla sanità lombarda e Salvini non è un agitatore' (Di domenica 28 marzo 2021) Il modello della Lombardia sulla sanità ha fallito ormai da tempo: prenotazioni mancate, avvisi di vaccinazione non arrivati. Ogni giorno ci sono cose che non funzionano. Dopo le dimissioni di Gallera,... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Il modello della Lombardia sullaha fallito ormai da tempo: prenotazioni mancate, avvisi di vaccinazione non arrivati. Ogni giorno ci sono cose che non funzionano. Dopo le dimissioni di Gallera,...

Advertising

Rinaldi_euro : Tra poco interverrò alla Scuola di Formazione Politica della #Lega insieme a Claudio Borghi, Nicola Molteni e Pietr… - ziowalter1973 : RT @lucianoghelfi: #Molteni (#Lega, sottosegretario Interni): lo #IusSoli è un tema divisivo e non necessario, è stato usato da #Letta come… - globalistIT : - lucianoghelfi : #Molteni (#Lega, sottosegretario Interni): lo #IusSoli è un tema divisivo e non necessario, è stato usato da #Letta… - annaros70527446 : @AzzolinaLucia lei vuole le scusa dalla lega ( molteni ha appena precisato che non è stato revocato l'incarico a v… -