Milan, rinnovo Mandzukic: ecco le condizioni per cui può verificarsi (Di domenica 28 marzo 2021) Il Milan attende il rientro di Mario Mandzukic. Il suo rinnovo non è automatico in caso di qualificazione in Champions League. La situazione Il Milan attende il rientro di Mario Mandzukic. Il croato sta ultimando il periodo di riabilitazione e nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Le ultime partite di campionato saranno decisive per il suo futuro. Il suo rinnovo non è automatico in caso di qualificazione in Champions League del Milan. C’è l’opzione nel contratto a favore del club, ma sarà il campo a determinare il prolungamento di un ulteriore anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Ilattende il rientro di Mario. Il suonon è automatico in caso di qualificazione in Champions League. La situazione Ilattende il rientro di Mario. Il croato sta ultimando il periodo di riabilitazione e nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Le ultime partite di campionato saranno decisive per il suo futuro. Il suonon è automatico in caso di qualificazione in Champions League del. C’è l’opzione nel contratto a favore del club, ma sarà il campo a determinare il prolungamento di un ulteriore anno. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : Dieci gare fondamentali per #Mandzukic. Il suo rinnovo NON è automatico in caso di Champions del #Milan. C'è l'opzi… - PBPcalcio : #Milan - #Ibra: si va verso il rinnovo ?? A breve lo sprint decisivo per la permanenza in rossonero dello svedese per un’altra stagione.?? - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - LuigiBevilacq17 : RT @AntoVitiello: Dieci gare fondamentali per #Mandzukic. Il suo rinnovo NON è automatico in caso di Champions del #Milan. C'è l'opzione ne… - MilanPress_it : Rinnovo #Calhanoglu, le intenzioni del #Milan??????? -