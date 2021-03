LIVE Venezia-Olimpia Milano 0-0, Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in bagarre in questo primo quarto (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI VA! PALLA A DUE NEL primo quarto. QUINTETTI BASEVenezia: Clark, Tonut, Chappell, Stone, WattOlimpia Milano: Brooks, Cinciarini, Punter, Shields, Tarczewski 17.29 Un minuto al via della gara. 17.27 Ancora un paio di minuti e ci siamo: saremo in grado di darvi i quintetti base. 17.25 Comincia il rituale di inizio della gara: inno nazionale e presentazioni delle Squadre. 17.20 Dieci minuti alla palla a due. 17.15 Squadre in campo per il riscaldamento. 17.10 Orogranata in arrivo al #Taliercio per il match con @OlimpiaMI1936 LIVE @Eurosport IT 2? + Player alle 17.30 #FinoAllaFine #LBALIVE pic.twitter.com/gwTJoHp0JP — Reyer ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI VA! PALLA A DUE NEL. QUINTETTI BASE: Clark, Tonut, Chappell, Stone, Watt: Brooks, Cinciarini, Punter, Shields, Tarczewski 17.29 Un minuto al via della gara. 17.27 Ancora un paio di minuti e ci siamo: saremo in grado di darvi i quintetti base. 17.25 Comincia il rituale di inizio della gara: inno nazionale e presentazioni delle. 17.20 Dieci minuti alla palla a due. 17.15in campo per il riscaldamento. 17.10 Orogranata in arrivo al #Taliercio per il match con @MI1936@Eurosport IT 2? + Player alle 17.30 #FinoAllaFine #LBApic.twitter.com/gwTJoHp0JP — Reyer ...

