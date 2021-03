F1 Bahrein | prova di forza di Hamilton | Tabellino della gara

Leggi su ck12

(Di domenica 28 marzo 2021) Verstappena vincere fino alla fine, ma è costretto a cedere la posizione per evitare penalità F1F1La partenza F1F1– Primo Gran Premiostagione. Max Verstappen in pole position si candida come principale sfidante del campione in carica Lewis, che inpartirà dalla seconda posizione in griglia. La Ferrari di Leclerc scatterà dal quarto posto, ma il primo colpo di scena avviene già al giro di ...