Advertising

beinsports_FR : ???? Cristiano Ronaldo ?? Lionel Messi ???? - SkySport : Juve, Pinsoglio: 'Così è nata l'amicizia con Cristiano Ronaldo. E a cena paga sempre lui' - GoalItalia : Cristiano Ronaldo segna al 93', il guardalinee non lo vede ?? Il capitano del Portogallo getta la fascia ed esce da… - NotiziarioC : Roberto Cretaz (mister PDHAE): «Chessa è il Cristiano Ronaldo della serie D» - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo dopo fascia buttata a terra: 'Essere capitano un orgoglio ma una Nazione danneggiata' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Anche i ricchi piangono. E ancheora sa come fa male subire un errore arbitrale evidente. Quello che è successo ieri in Serbia - Portogallo ha già fatto il giro del mondo. La rete diin pieno recupero non ...In attesa di risolvere il nodo, resta spinosa la situazione relativa al futuro del numero dieci bianconero. L'ex Palermo è in scadenza nel giugno 2022 e il rinnovo resta congelato ...(Ticinonline) Milano, 28 marzo 2021 - L'ira funesta di Cristiano Ronaldo. Niente gol convalidato, le proteste accese contro il fischietto olandese Makkelie e i suoi assistenti, e la fascia di capitano ...Cristiano Ronaldo, dopo le delusioni con la Juventus, ha vissuto un'altra serata da incubo. Il portoghese è stato attaccato anche sul web.