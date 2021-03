Covid, Speranza ottimista: “Viaggi con il green pass e in autunno vaccini in farmacia” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio, le misure attuate stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria. Ci sono oltre 3.600 persone in terapia intensiva per Covid. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremmo immediatamente i sacrifici fatti“. Lo dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il ministro della Sanità, Roberto Speranza. “Abbiamo solo un piccolo tesoretto e decidiamo di spenderlo sulla scuola per il ruolo strategico che svolge nella nostra società“, spiega. “Non mi interessano le schermaglie politiche – aggiunge commentando la posizione di Salvini sul prolungamento delle chiusure – sulla salute delle persone non si fanno pasticci o mediazioni al ribasso. Tutti vogliamo riaprire, ma non dimentichiamo mai che vincere la battaglia sanitaria è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio, le misure attuate stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria. Ci sono oltre 3.600 persone in terapia intensiva per. Non possiamo permetterci di fare uno troppo lungo o vanificheremmo immediatamente i sacrifici fatti“. Lo dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il ministro della Sanità, Roberto. “Abbiamo solo un piccolo tesoretto e decidiamo di spenderlo sulla scuola per il ruolo strategico che svolge nella nostra società“, spiega. “Non mi interessano le schermaglie politiche – aggiunge commentando la posizione di Salvini sul prolungamento delle chiusure – sulla salute delle persone non si fanno pasticci o mediazioni al ribasso. Tutti vogliamo riaprire, ma non dimentichiamo mai che vincere la battaglia sanitaria è ...

