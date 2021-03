Covid, Propagandalive a “Bergamo, dove tutto ha avuto inizio” (Di domenica 28 marzo 2021) Propagandalive, programma ormai cult de La7, venerdì 26 marzo ha dedicato più di un servizio a Bergamo. Anzi, come lo ha presentato Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro: “A Bergamo, dove tutto ha avuto inizio”. Il viaggio da Roma a Bergamo, prima tappa alla Fiera di Bergamo dove Zoro ha incontrato Kino, uno dei bergamaschi che in piena pandemia Covid nel marzo del 2020, si è fatto volontario per consegnare spese e farmaci a chi non si poteva muovere da casa. Un anno dopo Kino è appena guarito dal Covid, con tutte le conseguenze della malattia: fiato corto e massicce dosi da smaltire. Kino degli Arpioni ha accompagnato Zoro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021), programma ormai cult de La7, venerdì 26 marzo ha dedicato più di un servizio a. Anzi, come lo ha presentato Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro: “Aha”. Il viaggio da Roma a, prima tappa alla Fiera diZoro ha incontrato Kino, uno dei bergamaschi che in piena pandemianel marzo del 2020, si è fatto volontario per consegnare spese e farmaci a chi non si poteva muovere da casa. Un anno dopo Kino è appena guarito dal, con tutte le conseguenze della malattia: fiato corto e massicce dosi da smaltire. Kino degli Arpioni ha accompagnato Zoro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di ...

