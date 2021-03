Coronavirus | anche gli Usa lavorano a un passaporto vaccinale | sarà sia cartaceo sia digitale con un’app dedicata

Leggi su open.online

(Di domenica 28 marzo 2021)gli Stati Unitia unper chi è immune al. Mentre in Europa il capo della task force Ue sui vaccini Thierry Breton ha promesso che ilsanitariodisponibile in tutta l’Unione tra «due, tre mesi», negli Stati Uniti di Biden i preparativi sono ancora avvolti nel mistero. Stando a quando ha rivelato oggi il Washington Post, il dipartimento della Salute americano sta coordinando i lavori per la realizzazione delinsieme a diverse agenzie governative e ad aziende private. Al momento sono pochi i dettagli noti, ma sembra essere certo che i passaporti saranno gratuiti, in modo tale da essere accessibili a tutti. e che saranno realizzati sia in formato ...