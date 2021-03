Christian De Sica | quando andò in Venezuela a lavorare in un albergo

Leggi su viagginews

(Di domenica 28 marzo 2021)Deracconta del periodo in cui, troppo imbarazzato per diventare attore, è scappato inpercome cameriere. Uomini comeDela recitazione ce l’hanno nel sangue. Fin da piccolo l’uomo è stato circondato da grandi attori: non solo la madre ed il padre, ma anche i loro illustri ospiti. “Per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com