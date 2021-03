Casoria | rapina con pistole e mitra in un negozio | banditi in fuga con il bottino

(Di domenica 28 marzo 2021)alVesuvio Shopping, sulla Statale Sannitica, a. E’ il secondo colpo messo a segno in città ai danni di attività commerciali cinesi in pochi giorni. Stando ad una prima ricostruzione, sei uomini hanno fatto irruzione nelL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... si tratta di un 47enne di. Proseguono le indagini Un primo uomo, Gianluca Mellusso , è ...firmato dal tribunale di Nola ed ora si trova nel carcere di Poggioreale con l'accusa di...Alla vittima è stato puntato contro un fucile per rubare 400 euro.REGIONALE/AVERSA – Un video, diffuso in queste ore sui social, immortala una rapina messa a segno ai danni di un distributore di benzina. E’ avvenuto a Crispano, sulla strada provinciale Caivano-Avers ...CRISPANO (CASERTA) – Sta facendo il giro del web un video, diffuso in queste ore sui social network, che ritrae una rapina messa a segno ai danni di un distributore di benzina. E’ successo a Crispano ...