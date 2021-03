Borghi: “Draghi? Agisce come Conte” (Di domenica 28 marzo 2021) “Per ora Draghi fa un po’ come Conte…”. Il leghista Claudio Borghi attacca il premier Mario Draghi e, sulla scia dei mal di pancia esternati da Matteo Salvini, si schiera apertamente contro la linea del rigore che predomina all’interno del governo. A detta del deputato, la Lega dovrebbe infatti votare contro il decreto se questo non prevede che possano riaprire almeno quelle regioni che hanno i numeri per una diffusione del virus sotto controllo. Un voto che potrebbe mettere in difficoltà l’esecutivo. E questo Borghi lo sa molto bene. Quello che non va per il leghista Intervistato da Repubblica, il deputato leghista ha dichiarato: “Mi piacerebbe che ci fosse una approfondita discussione su decisioni che toccano la vita di milioni di italiani. Invece è tutto demandato ai tecnici, nelle ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) “Per orafa un po’…”. Il leghista Claudioattacca il premier Marioe, sulla scia dei mal di pancia esternati da Matteo Salvini, si schiera apertamente contro la linea del rigore che predomina all’interno del governo. A detta del deputato, la Lega dovrebbe infatti votare contro il decreto se questo non prevede che possano riaprire almeno quelle regioni che hanno i numeri per una diffusione del virus sotto controllo. Un voto che potrebbe mettere in difficoltà l’esecutivo. E questolo sa molto bene. Quello che non va per il leghista Intervistato da Repubblica, il deputato leghista ha dichiarato: “Mi piacerebbe che ci fosse una approfondita discussione su decisioni che toccano la vita di milioni di italiani. Invece è tutto demandato ai tecnici, nelle ...

