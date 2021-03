Auto plug-in - I modelli alla spina in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY

(Di domenica 28 marzo 2021) Anche per merito degli incentivi, lecon tecnologia-in hybrid hanno registrato nel 2020 una crescita del 319,1% rispetto all'anno precedente. Le unità immatricolate sono state 27.408, ovvero solo il 2% delle consegne in Italia (dati Unrae), ma è innegabile che l'interesse per le ibrideche possono fare a meno del supporto del motore termico anche per qualche decina di chilometri, grazie a delle batterie ricaricabili dall'esterno sia destinato a crescere nei prossimi anni. Del resto, la presenza di questi veicoli permette di abbattere le emissioni nei cicli d'omologazione con più efficacia rispetto alle altre ibride, evitando così pesanti sanzioni comunitarie o il ricorso all'acquisto di costose quote green. Ecco perché, pur essendo meno diffuse e richieste delle full hybrid, sono offerte in una ...

All'altro estremo le ibride plug-in ed elettriche pure a basse emissioni hanno continuato a guadagnare terreno a febbraio. Con una crescita del 67%, queste hanno registrato 115.000 unità ...Dotate di una batteria ricaricabile attraverso supporti esterni, queste vetture sono in grado di marciare per alcune decine di chilometri con la sola trazione elettrica, abbattendo consumi ed emission ...Leggendo le pagine del report di Repower si nota come tuttavia un altro tipo di mobilità elettrica sta prendendo piede.