Akash Kumar | sui social la foto da bambino è di un’altra persona | la reazione del web

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Akash Kumar parla di Tommaso Zorzi e commenta le ultime dichiarazioni di Giovanna Abate… - IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar chiarisce il suo pensiero su #TommasoZorzi e punge Giovanna Abate - adoropotaentee : Io nella vita palesemente Akash Kumar: mi infiammo per il nulla, ragione o torto che abbia porto avanti la mia caus… -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Va in scena l'Occhi Gate suE se nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tenuto banco l'Ares Gate, al momento al vaglio del Tribunale di Roma, a L'Isola dei Famosi 15 da un paio di settimane è scoppiato il ...... stiamo parlando di. Il modello di origine indiana è stato eliminato al televoto con il 76% dei voti contro il 24% di Angela Melillo che si è quindi salvata. Una volta approdato su ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE -> Akash Kumar incastra Tommaso Zorzi? Akash Kumar da bambino: la foto sui social dimostra la verità sui suoi occhi? PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE -> Akash Kumar insultato ...Dopo un lungo dibattito, Akash ha postato su Instagram uno scatto che ritrae un bambino con gli occhi azzurri, accompagnato da una didascalia che lasciava intendere fosse proprio lui. Il modello ha po ...