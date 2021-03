Willie Peyote annuncia le nuove date del tour (Di sabato 27 marzo 2021) Il rapper torinese ha annunciato tramite Instagram le nuove date del tour, spostate nuovamente a causa della pandemia. Foto InstagramWillie Peyote, rapper torinese al secolo Guglielmo Bruno, reduce dalla sua esperienza sanremese in cui ha stupito tutti con la sua Mai dire mai (La Locura) che gli è valso anche il Premio della Critica Mia Martini, ha annunciato il suo nuovo tour. Attraverso un post Instagram, infatti, il Peyote ha risposto ai dubbi di coloro che da tempo avevano comprato i biglietti dei suoi concerti. Leggi anche -> Sanremo 2021, Willie Peyote: il vero nome e perché si chiama così Il nuovo tour di Willie ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Il rapper torinese hato tramite Instagram ledel, spostate nuovamente a causa della pandemia. Foto Instagram, rapper torinese al secolo Guglielmo Bruno, reduce dalla sua esperienza sanremese in cui ha stupito tutti con la sua Mai dire mai (La Locura) che gli è valso anche il Premio della Critica Mia Martini, hato il suo nuovo. Attraverso un post Instagram, infatti, ilha risposto ai dubbi di coloro che da tempo avevano comprato i biglietti dei suoi concerti. Leggi anche -> Sanremo 2021,: il vero nome e perché si chiama così Il nuovodi...

Davide : Un sorprendente Pippo @civati (a cui un giorno o l’altro dovrò chiedere scusa per non avergli voluto bene) *contro*… - chetempochefa : 'Magari faccio due palleggi, mai dire mai Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype Non ti servono i program… - chetempochefa : 'Questo qui è un buon Lambrusco...a me piace il vino che sorride. Se ci sarà occasione lo berremo insieme...' ' Lo… - Luca_Colutta : @mindulgenza @civati @willie_peyote Perché @willie_peyote lo sa che le divinità si mostrano sempre a inizo febbraio ?? - herquarterback : mi sa che mi si sono rotti i neuroni, ho sognato willie peyote anche stanotte e io mi chiedo come sia possibile giuro non lo seguo nemmeno -