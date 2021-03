VIDEO Moto2, highlights qualifiche GP Qatar: Sam Lowes in pole position. Buon 4° posto per Marco Bezzecchi (Di sabato 27 marzo 2021) Sam Lowes (Kalex Marc VDS) ha letteralmente dominato le qualifiche del GP del Qatar di Moto2, primo appuntamento della stagione. Il pilota britannico ha stampato un ottimo 1:58.726, distanziando di 140 millesimi il sorprendente rookie spangolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). A chiudere la prima fila l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex Pertamina) a 233 millesimi in 1:58.959. Il migliore degli italiani è stato Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:59.052 a 326 millesimi dal poleman. Quinto lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) in 1:59.168 a 442 millesimi, quindi sesto l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) in 1:59.197 a 471. Per quanto concerne gli altri italiani: ottava piazza per Fabio Di Giannantonio (Kalex ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Sam(Kalex Marc VDS) ha letteralmente dominato ledel GP deldi, primo appuntamento della stagione. Il pilota britannico ha stampato un ottimo 1:58.726, distanziando di 140 millesimi il sorprendente rookie spangolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). A chiudere la prima fila l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex Pertamina) a 233 millesimi in 1:58.959. Il migliore degli italiani è stato(Sky Racing Team VR46) che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:59.052 a 326 millesimi dalman. Quinto lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) in 1:59.168 a 442 millesimi, quindi sesto l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) in 1:59.197 a 471. Per quanto concerne gli altri italiani: ottava piazza per Fabio Di Giannantonio (Kalex ...

