Venti aerei cinesi nel cielo di Taiwan (Di sabato 27 marzo 2021) Venti aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. In una delle più grande incursioni segnalate dal ministero della Difesa dell'isola, segnando in questo modo una drammatica escalation di tensione che attraversa tutto lo Stretto di Formoso. Ma vediamo nel dettagli la situazione. Come si è svolto il tutto?

