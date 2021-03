Twelve Minutes: l'affascinante progetto di Annapurna uscirà "molto presto, sicuramente nel 2021" (Di sabato 27 marzo 2021) Twelve Minutes, l'atteso indie game di Annapurna Interactive continua a non avere una data di lancio precisa, tuttavia non dovete preoccuparvi: il titolo uscirà "molto presto". Durante l'ultimo ID@Xbox showcase, Luis Antonio di Annapurna ha confermato che il team di sviluppo sta lavorando agli ultimi dettagli e alle rifiniture, segno che l'uscita è ormai imminente. Non sono stati diffusi ulteriori informazioni sul gioco, in quanto Annapurna vuole mantenere l'effetto sorpresa fino alla fine, tuttavia è confortante sapere che non dovremo aspettare molto per provare questo peculiare esperimento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 marzo 2021), l'atteso indie game diInteractive continua a non avere una data di lancio precisa, tuttavia non dovete preoccuparvi: il titolo". Durante l'ultimo ID@Xbox showcase, Luis Antonio diha confermato che il team di sviluppo sta lavorando agli ultimi dettagli e alle rifiniture, segno che l'uscita è ormai imminente. Non sono stati diffusi ulteriori informazioni sul gioco, in quantovuole mantenere l'effetto sorpresa fino alla fine, tuttavia è confortante sapere che non dovremo aspettareper provare questo peculiare esperimento. Leggi altro...

