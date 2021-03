Trema la terra in Campania | scossa avvertita distintamente dai cittadini

Advertising

iTECproject : RT @PrimoPianoMolis: Trema la terra, due forti scosse di terremoto nel mare Adriatico (5.6 e 4.1) avvertite in tutto il Molise https://t.co… - PrimoPianoMolis : Trema la terra, due forti scosse di terremoto nel mare Adriatico (5.6 e 4.1) avvertite in tutto il Molise… - baritoday : Trema la terra in Puglia: terremoto di magnitudo 5.6 avvertito anche nel Barese - ilmamilio : Forte scossa di terremoto nell'Adriatico: la terra trema fino a Roma e provincia - CiroNoEuro : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! – UNA SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.9 È STATA AVVERTITA POCHI MINUTI FA -

Ultime Notizie dalla rete : Trema terra

Ottopagine

Arpaia . Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella tarda serata di ieri ad Arpaia. Erano le 23.21 e 52 quando i sismografi hanno evidenziato un movimento di magnitudo pari a 2.2. Alcune ...... scossa M 2.6 in provincia di Catania - Dati Ingv, Foto @OpenStreetMap Contributors Terremoto in Sicilia oggi, 25 marzo 2021, scossa M 2.6 in provincia di Catania - Dati Ingvancora lain ...MADDALONI (Caserta) – Sabato 27 marzo 2021 torna in diretta la trasmissione “Dietro l’Angolo” di New Radio Network.Come è noto la più che ...COSENZA – L’Assessore all’agricoltura indagato per mafia assieme ad un ex sindaco ed un ex consigliere comunale di un centro del cosentino. Archivio Storico News 7 anni fa Un maxi schermo per seguire ...