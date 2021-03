Stanotte torna l’ora legale: ecco quando cambia l’orario e come spostare le lancette (Di sabato 27 marzo 2021) quando cambia l’ora e le giornate si allungheranno in vista della bella stagione? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma proprio domani, domenica 28 marzo, le lancette si sposteranno in avanti perché torna l’ora legale. E’ così che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo le lancette si dovranno spostare in avanti e le giornate sembreranno più lunghe, dopo aver dato l’”addio” all’ora solare. Il giro all’orologio andrà fatto alle 2 di notte di domenica 28 marzo, spostando l’orario alle 3. Da domani avremo 60 minuti di luce in più. Stanotte torna l’ora legale: tutti i vantaggi (e gli svantaggi) Molti si chiedono quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021)e le giornate si allungheranno in vista della bella stagione? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma proprio domani, domenica 28 marzo, lesi sposteranno in avanti perché. E’ così che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo lesi dovrannoin avanti e le giornate sembreranno più lunghe, dopo aver dato l’”addio” alsolare. Il giro all’orologio andrà fatto alle 2 di notte di domenica 28 marzo, spostandorio alle 3. Da domani avremo 60 minuti di luce in più.: tutti i vantaggi (e gli svantaggi) Molti si chiedono quali ...

