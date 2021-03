Skriniar: “L’Inter non vince da molti anni, vorrei finalmente alzare un trofeo” (Di sabato 27 marzo 2021) Milan Skriniar ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Pravda, dopo la vittoria per la seconda volta di fila del premio di miglio giocatore slovacco dell’anno. Queste le parole del difensore nerazzurro che si è soffermato anche sull’attuale prima posizione in Serie A con L’Inter: “Certo, i premi individuali sono importanti, ma vorrei anche avere qualche successo di squadra, con L’Inter ma anche con la Nazionale. Sarei contento di iniziare bene qualificazioni per il Campionato del Mondo 2022 e a giugno fare bene agli Europei. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno. L’Inter non vince nulla da undici anni, quindi c’è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Milanha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Pravda, dopo la vittoria per la seconda volta di fila del premio di miglio giocatore slovacco dell’anno. Queste le parole del difensore nerazzurro che si è soffermato anche sull’attuale prima posizione in Serie A con: “Certo, i premi individuali sono importanti, maanche avere qualche successo di squadra, conma anche con la Nazionale. Sarei contento di iniziare bene qualificazioni per il Campionato del Mondo 2022 e a giugno fare bene agli Europei. Non ho ancora undi squadra,rne uno.nonnulla da undici, quindi c’è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone ...

