Rossi: 'Buon modo per iniziare la stagione: il 4° tempo è importante per il GP' (Di sabato 27 marzo 2021) Una giornata ricca di soddisfazioni per Valentino Rossi, che in Qatar conquista la seconda fila con un ottimo 4° tempo alla sua prima qualifica con la Yamaha Petronas e ammira il suo pupillo Francesco ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) Una giornata ricca di soddisfazioni per Valentino, che in Qatar conquista la seconda fila con un ottimo 4°alla sua prima qualifica con la Yamaha Petronas e ammira il suo pupillo Francesco ...

Advertising

Gazzetta_it : #MotoGP #Valentino #Rossi: 'Buon modo per iniziare la stagione: il 4° è importante per il GP' #QatarGP - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Rossi: 'Buon modo per iniziare la stagione: il 4° tempo è importante per il GP') è st… - _MinutForMinut : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Valentino #Rossi: 'Buon modo per iniziare la stagione: il 4° è importante per il GP' #QatarGP - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Valentino #Rossi: 'Buon modo per iniziare la stagione: il 4° è importante per il GP' #QatarGP - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Valentino #Rossi: 'Buon modo per iniziare la stagione: il 4° è importante per il GP' #QatarGP -