Roma, non risponde ai parenti: donna trovata morta in casa (Di sabato 27 marzo 2021) Non rispondeva alle chiamate dei parenti e così il cognato, l’unico ad avere le chiavi della sua abitazione, si è recato a casa della donna, un’anziana signora del 1928, residente in via del Castani, a Centocelle. Ma lì la terribile scoperta: la donna era riversa a terra in posizione supina davanti la porta del bagno. E’ successo ieri mattina, alle ore 11:38. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto e intervenuta la polizia, con una pattuglia del Commissariato Prenestina. I poliziotti, che non hanno rilevato segni di effrazione, hanno richiesto l’intervento del medico legale. Si ipotizza un malore, vista anche l’età della signora, ma la salma della donna è stata comunque portata a Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Nonva alle chiamate deie così il cognato, l’unico ad avere le chiavi della sua abitazione, si è recato adella, un’anziana signora del 1928, residente in via del Castani, a Centocelle. Ma lì la terribile scoperta: laera riversa a terra in posizione supina davanti la porta del bagno. E’ successo ieri mattina, alle ore 11:38. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto e intervenuta la polizia, con una pattuglia del Commissariato Prenestina. I poliziotti, che non hanno rilevato segni di effrazione, hanno richiesto l’intervento del medico legale. Si ipotizza un malore, vista anche l’età della signora, ma la salma dellaè stata comunque portata a Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico che ...

Advertising

CarloCalenda : Sul programma per Roma ho atteso sino ad ora nella speranza di poterlo prima discutere con la coalizione. Non è acc… - CarloCalenda : A Roma non funziona più nulla, è arrivato il momento di proporre ai romani soluzioni concrete. Iniziamo lunedì con… - lucianonobili : «Il voto romano è il più importante delle prossime elezioni. Mi auguro che il Pd non si farà risucchiare da un acco… - Rosso1955 : Da martedi a Roma riaprono le scuole dell infanzia, poi da giovedi di nuovo chiuse per vacanze pasquali. Ma almeno… - libellula58 : RT @joem5s: Virginia Raggi si ricandida !!! ?? Una brutta notizia per il malaffare Da quando c’è la Raggi, a Roma non si può più delinquere… -