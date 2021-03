Quando esce FIFA 22? Ecco cosa sappiamo (Di sabato 27 marzo 2021) EA non ha ancora confermato la data di uscita di FIFA 22, ma ci sono alcune ipotesi sicure che possono indicare la finestra di lancio.Tradizionalmente EA ha rilasciato l’ultimo capitolo di FIFA ogni anno verso la fine di settembre. Così è stato per ogni gioco FIFA dal 2010 con l’eccezione di FIFA 21 dello scorso anno.Citando il coronavirus come motivo del ritardo, EA ha optato per rimandare il gioco a ottobre per PS4 e Xbox One, e a dicembre per le console next-gen.Supponendo che il 2020 sia stato solo un outlier per la serie, una data estremamente papabile per il lancio di FIFA 22 potrebbe essere il 24 settembre. La cover di FIFA 22 Parliamo di quale giocatore apparirà sulla copertina di FIFA 22.L’anno scorso il gioco ha visto Kylian Mbappé del PSG conquistare ... Leggi su helpmetech (Di sabato 27 marzo 2021) EA non ha ancora confermato la data di uscita di22, ma ci sono alcune ipotesi sicure che possono indicare la finestra di lancio.Tradizionalmente EA ha rilasciato l’ultimo capitolo diogni anno verso la fine di settembre. Così è stato per ogni giocodal 2010 con l’eccezione di21 dello scorso anno.Citando il coronavirus come motivo del ritardo, EA ha optato per rimandare il gioco a ottobre per PS4 e Xbox One, e a dicembre per le console next-gen.Supponendo che il 2020 sia stato solo un outlier per la serie, una data estremamente papabile per il lancio di22 potrebbe essere il 24 settembre. La cover di22 Parliamo di quale giocatore apparirà sulla copertina di22.L’anno scorso il gioco ha visto Kylian Mbappé del PSG conquistare ...

