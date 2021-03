Matteo di lotta minaccia il Salvini di governo. Ma Draghi mette a cuccia il Capitano: si riapre solo in sicurezza (Di sabato 27 marzo 2021) Salvini ci riprova e ricomincia il giochino già provato in passato con qualche risultato non disprezzabile per l’elettorato di riferimento. Ottenuti posti e onori nel governo, accetta passivamente la chiusura di Draghi salvo rialzare la capoccetta proprio in chiusura del lockdown e ridiventa aperturista “dopo Pasqua”. Matteo di lotta minaccia il Salvini di governo Ma se il giochetto gli veniva bene quando era all’opposizione ora non gli funziona più perché appunto sta nell’esecutivo e ci si accorge del “Salvini di lotta e di governo” che non incanta più nessuno. In genere questa bassa strategia è messa in pratica da partiti populisti sia di sinistra che di destra, ma alla lunga non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 marzo 2021)ci riprova e ricomincia il giochino già provato in passato con qualche risultato non disprezzabile per l’elettorato di riferimento. Ottenuti posti e onori nel, accetta passivamente la chiusura disalvo rialzare la capoccetta proprio in chiusura del lockdown e ridiventa aperturista “dopo Pasqua”.diildiMa se il giochetto gli veniva bene quando era all’opposizione ora non gli funziona più perché appunto sta nell’esecutivo e ci si accorge del “die di” che non incanta più nessuno. In genere questa bassa strategia è messa in pratica da partiti populisti sia di sinistra che di destra, ma alla lunga non ...

