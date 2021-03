Low al Barcellona? L’idea viene da… Xavi | “Si adatterebbe perfettamente”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante il progetto di Ronald Koeman stia proseguendo con buoni risultati in campionato, il futuro dell'olandese alnon è del tutto sicuro. Infatti continuano a diffondersi voci che vorrebbero il tecnico appiedato al termine della stagione per far spazio a un nuovo allenatore, con conseguente rivoluzione. Ma chi potrebbe essere l'eventuale sostituto?caption id="attachment 983425" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionIDEAMolti rumors indicano inil pupillo della dirigenza. Tuttavia l'ex centrocampista delconsidererebbe ideale per la squadra catalana un illustre collega: Joachim Low. Ne ha parlato ai microfoni di Suddeutsche Zeitung: "Il suo gioco ha aiutato la Nazionale tedesca a sviluppare una diversa comprensione del calcio. Una situazione che mi ricorda molto quello ...