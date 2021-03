LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: inizia la FP4, ultimi giri per tutti i protagonisti prima della qualifica (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Le due Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli sono in pista insieme. 17.21 tutti i piloti sono già in pista. Attendiamo dei segnali dall’iberico Pol Espargarò (Honda), uomo di punta per la casa giapponese che almeno fino a Portimao (Portogallo) dovrà rinunciare a Marc Marquez. 17.20 Il turno che ci apprestiamo a vivere è molto importante. Sarà infatti l’unica sessione in cui i potranno testare le condizioni che troveranno in gara domani. Si parte! Bandiera verde! 17.16 Il circuito di Losail ha accolto i protagonisti del Mondiale per i test ufficiali. Il tracciato di Doha è l’unico impianto ad aver ospitato le sessioni che tradizionalmente precedono il Mondiale. Team e piloti hanno raccolto moltissimi dati su ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Le due Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli sono in pista insieme. 17.21i piloti sono già in pista. Attendiamo dei segnali dall’iberico Pol Espargarò (Honda), uomo di punta per la casa giapponese che almeno fino a Portimao (Portogallo) dovrà rinunciare a Marc Marquez. 17.20 Il turno che ci apprestiamo a vivere è molto importante. Sarà infatti l’unica sessione in cui i potranno testare le condizioni che troveranno in gara domani. Si parte! Bandiera verde! 17.16 Il circuito di Losail ha accolto idel Mondiale per i test ufficiali. Il tracciato di Doha è l’unico impianto ad aver ospitato le sessioni che tradizionalmente precedono il Mondiale. Team e piloti hanno raccolto moltissimi dati su ...

SkySportMotoGP : ?? Piloti in pista: LIVE le #FP3 della #MotoGP ? Subito caduta per @jackmilleraus ?? Diretta su Sky Sport MotoGP, c… - sportli26181512 : MotoGP, GP Qatar: le qualifiche e la pole in diretta live: A Losail si decide la griglia di partenza del primo GP d… - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - SSportNetwork : #SatudayFever #MotoGP #QatarGP #Morbidelli #Bagnaia e #ValentinoRossi qualificati alla #Q2, #Mir ripartirà dalla #Q1. #live - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! Il #Calcio con le qualificazioni a #Qatar2022 e l'… -